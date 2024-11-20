Ukrayna, Rusya’yı ilk kez Britanya yapımı bir füzeyle vurdu

Ukrayna silahlı kuvvetleri, Rusya içindeki askeri hedeflere ilk kez Britanya yapımı seyir füzeleriyle saldırdı.

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Bloomberg‘in aktardığına göre konuyla ilgili bilgi sahibi Batılı bir yetkili, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ilk kez Rusya içindeki askeri hedeflere Britanya yapımı seyir füzeleri ateşlediğini açıkladı.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen yetkiliye göre ‘Storm Shadow’ füzelerinin kullanıldığı saldırılar, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşında Kuzey Kore birliklerini konuşlandırmasına karşılık olarak onaylandı.

Moskova’nın bu hamlesi de Britanya hükümeti tarafından çatışmanın tırmanması olarak değerlendirildi.

‘Storm Shadow’ füzesi. Fotoğraf: Wikipedia

Ukrayna, dün de (20 Kasım) Rusya’yı ilk kez ABD yapımı füzeyle vurmuştu.

‘Nükleer yanıt’ doktrini

Putin, dün (19 Kasım) öğle saatlerinde ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Güncellenen doktrin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısında bulunulması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak sağlıyor. İnsansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya, müttefiki Belarus’a bir tehdit olması durumunda da nükleer silah kullanabilecek.

Ayrıca ‘bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması’ da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme olarak tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

‘Rusya’nın tutumu nükleer savaşın olmayacağı yönünde’

Doktrinin açıklanmasından yaklaşık üç saat sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya’daki Bryansk bölgesindeki cephaneliği vurduğunu bildirdi.

Böylece Ukrayna, Rusya’yı ilk kez ABD yapımı bir füzeyle vurmuştu.

TRT‘nin aktardığına göre saldırının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya’nın nükleerden savaştan yana olmadığını söylemişti:

“ABD’nin Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırıya izin kararına uygun bir şekilde tepki vereceğiz. Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Rusya’nın tutumu nükleer savaşın olmayacağı yönünde.”