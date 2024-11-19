Ukrayna, Rusya’yı ABD yapımı füzeyle ilk defa vurdu

Ukrayna, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki Rusya’nın Bryansk bölgesindeki cephaneliği vurduğunu bildirildi. Rusya, ABD yapımı uzun menzilli taktik füze sistemleriyle (ATACMS) vurulduğunu doğruladı.
ABD yönetimi 17 Kasım pazar, Kiev’e uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı almıştı.
Bu kapsamda ABD, Ukrayna’ya temin ettiği ATACMS füzelerinin sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay vermişti.
Rusya’ysa Biden’ın Ukrayna’nın Rus topraklarını Washington’ın sağladığı uzun menzilli füzelerle vurmasına yeşil ışık yakmasını uyarmıştı: “Karşılığı olur.”
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bu gece, Rusya’nın Bryansk bölgesindeki Karaçev kasabası yakınlarında bir lojistik merkezinin cephaneliğini vurduğunu duyurdu.
AA’nın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, ABD yapımı altı füzeyle vurulduklarını doğruladı.