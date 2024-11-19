Rusya uyardı: Ukrayna ABD füzeleriyle vurursa karşılığı olur

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’nın Rus topraklarını Washington’ın sağladığı uzun menzilli füzelerle vurmasına yeşil ışık yakmasının ardından uyardı: “Karşılığı olur.”

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BBC Türkçe‘nin haberine göre Beyaz Saray ya da Pentagon bu konuda henüz resmi bir duyuru yapmadı ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski “Bu tür şeyler kamuoyuna duyurulmaz, füzelerin kendisi konuşur” mesajıyla gelişmeyi doğruladı.

ABD Başkanı Joe Biden G20 zirvesi için bulunduğu Brezilya’da “ABD, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü şekilde destekliyor” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller da ‘bir politika değişiminin doğrulanmayacağı’ yanıtını verdikten sonra Rusya’nın Kuzey Kore askerlerini sahaya sürmesine güçlü bir yanıt vereceklerini söylediklerini hatırlattı.

Kiev, ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) adıyla bilinen füzelere kısıtlamaların kaldırılmasını ve ülkenin sınır ötesi hedefleri de vurabilmesini uzun süredir istiyordu.

Washington’ın ATACMS kararının Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik olduğu belirtiliyor.

Ukrayna güçleri ağustosta bu bölgeye sürpriz bir saldırı düzenlemişti.

Biden yönetiminin bu kararla Ukrayna’nın şu anda elinde tuttuğu küçük Rus toprağını müzakerelerde pazarlık kozu olarak elinde tutmasını hedeflediği yorumları yapılıyor.

‘Washington ateşe benzin döktü’

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gelişmeleri takip ettiklerini söyledi ve “Eğer böyle bir karar alındıysa bu ABD’nin bu çatışmaya müdahil olması açısından yeni bir durum anlamına gelir” dedi.

Peskov kararla Washington’ın ‘ateşe benzin döktüğünü’ savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı kararın ‘uygun ve elle tutulur bir karşılığı beraberinde getireceğini’ açıkladı.

Yazılı açıklamada Rus topraklarına böyle bir saldırının ‘ABD ve uydularının Rusya’ya karşı çatışmalara doğrudan müdahalesi anlamına geleceği’ vurgulandı.

Rusya lideri Vladimir Putin daha önce Batılı ülkeleri böyle bir hamleye karşı uyarmış ve NATO’nun Ukrayna savaşına ‘doğrudan katılımı’ anlamına geleceğini söylemişti.

Putin son gelişmeyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Rusya nükleer doktrinini güncelledi

Kremlin güncellenmiş nükleer doktrinini onayladı.

Buna göre nükleer olmayan bir devletten gelen herhangi bir saldırı nükleer bir güç tarafından desteklenirse Rusya’ya karşı ortak bir saldırı olarak kabul edilecek.

Doktrin Rusya’nın egemenliğine yönelik kritik bir tehdit durumunda, sadece konvansiyonel silahlarla, Belarus’a yönelik bir saldırıyla ya da askeri uçakların, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ya da diğer hava araçlarının Rusya sınırlarını geçerek kitlesel bir şekilde fırlatılmasıyla bile nükleer silah kullanabileceğini söylüyor.

Trump cephesinden ilk mesajlar

ABD Başkanı seçilen Donald Trump cephesindense açıklamalar geliyor.

Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ülkenin trilyon dolarlık askeri endüstrisini işaret ederek “Babama barışı sağlama ve hayatları kurtarma şansı bırakmadan Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatmak istiyor gibi görünüyorlar” mesajı verdi.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene de Biden’ı kınadı ve X’ten şu paylaşımı yaptı: “Amerikan halkı, 5 Kasım’da, tam da bu tür kararlara karşı oy verdi. Yabancı ülke savaşlarını finanse etmek istemiyor”

Donald Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasıyla uzun menzilli füze kararını iptal edip etmeyeceği net değil.

Trump, uzun süredir ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı mali ve askeri yardımın boyutlarını eleştiriyor ve bunu nasıl yapacağını açıklamadan, savaşa çabucak son vereceğini belirtiyor.

Trump henüz gelişmeyle ilgili konuşmadı.

Ancak en yakın dış politika danışmanlarından Richard Grenell “İktidardan ayrılmadan önce savaşı tırmandırıyorlar” diyerek Biden yönetimini eleştirdi.