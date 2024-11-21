Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füzeyle vurdu

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın sabah saatlerinde ilk kez kıtalararası balistik füzeyle (ICBM) saldırdığını açıkladı.

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Reuters‘ın haberine göre Rusya’nın Astrahan bölgesinden fırlatılan ICBM, Ukrayna’yı vurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, füzenin Dnipro kentindeki altyapıyı hedef aldığını belirtti. Açıklamada füzenin tam olarak neyi hedef aldığı ve nasıl bir hasara yol açtığı net olarak açıklanmadı.

Açıklamada, Ukrayna topraklarının ayrıca ‘MiG-31K’ savaş uçağından fırlatılan ‘Kh-47M2 Kinjal’ hipersonik füzesiyle ‘Tu-95MS’ stratejik bombardımandan uçağından atılan ‘KH-101’ seyir füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

Saldırı, Ukrayna’nın ilk kez ABD ve Britanya yapımı füzelerle Rusya’yı vurmasının ardından geldi. Rusya bu füzelerin kullanımıyla ilgili daha önce Kiev yönetimini uyarmıştı.

ICBM’ler kimyasal ve biyolojik silahlarla da donatılabiliyor. Bu füzeler genellikle nükleer başlık taşıması amacıyla üretiliyor.

‘Nükleer yanıt’ doktrini

Putin, 19 Kasım öğle saatlerinde ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Güncellenen doktrin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısında bulunulması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak sağlıyor. İnsansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya, müttefiki Belarus’a bir tehdit olması durumunda da nükleer silah kullanabilecek.

Ayrıca ‘bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması’ da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme olarak tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

‘Rusya’nın tutumu nükleer savaşın olmayacağı yönünde’

Doktrinin açıklanmasından yaklaşık üç saat sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya’daki Bryansk bölgesindeki cephaneliği vurduğunu bildirdi.

Böylece Ukrayna, Rusya’yı ilk kez ABD yapımı bir füzeyle vurmuştu.

Saldırının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya’nın nükleer savaştan yana olmadığını söylemişti:

“ABD’nin Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırıya izin kararına uygun bir şekilde tepki vereceğiz.

Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Rusya’nın tutumu nükleer savaşın olmayacağı yönünde.”