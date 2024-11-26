Zelenski: Rusya rekor sayıda İHA fırlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine gece saatlerinde rekor sayıda insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini bildirdi. Diğer taraftan Rusya da, Ukrayna’nın ABD yapımı füze sistemleriyle yeniden saldırdığını açıkladı.

Volodimir Zelenski. Fotoğraf: AA

Zelenski, X hesabından Rus ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerine gece saatlerinde İHA saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Söz konusu saldırının bugüne kadar yapılan en yoğun İHA saldırılarından olduğunu aktaran Zelenski, “Dün gece Rusya, Ukrayna’ya saldırdı ve halkımıza karşı 188’le rekor sayıda İHA fırlattı. Yaklaşık 80 tanesi imha edidi ve 90’dan fazlası yönünü bulamayarak kayboldu” dedi.

Zelenski bununla beraber isabetli saldırıların Ternopil bölgesindeki kritik altyapılara zarar verdiğini ve bu nedenle elektrik kesintilerinin olduğunu söyledi.

Zelenski ayrıca İHA’larda yabancı meşeli bileşenlerin olduğunu ve bu saldırıların Rusya’nın yaptırımları çeşitli planlarla aşma becerisi sayesinde mümkün olduğunu vurguladı. “Savaşa karşıysanız, Rusya’nın yaptırımları aşmasına gerçekten karşı olmalısınız” dedi.

‘Rusya Savunma Bakanlığı, yanıt verme yönünde hazırlıklar yapıyor‘

Diğer taraftan Rusya Savunma Bakanlığı da, Ukrayna’nın, Rus toprağı Kursk bölgesine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle yeniden saldırılar düzenlediğini ve buna yanıt verileceğini bildirdi.

Açıklamada şunlar söylendi:

“23 Kasım‘da Amerikan yapımı beş adet ‘ATACMS’ füzesiyle S-400 füze sisteminin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi. Bunların üçü hava savunma sistemince yok edildi. İkisi ise hedefine ulaştı. Saldırı sonucunda hava savunma sistemi hasar gördü, askeri personel yaralandı.”

25 Kasım’da da Kursk Vostoçnıy Havaalanı’na düzenlenen saldırıda sekiz adet ‘ATACMS’ füzesi kullanıldığı belirtildi:

“Bunların yedisi düşürüldü, biri hedefine ulaştı. Füze parçalarının düşmesi sonucu iki Rus askeri hafif yararlandı, altyapı tesislerinde hasar oluştu. Saldırıya uğrayan noktalar incelendi ve Ukrayna ordusunun Amerikan yapımı ‘ATACMS’ füzelerini kullandığı tespit edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, durumu kontrol altında tutuyor ve yanıt verme yönünde hazırlıklar yapıyor”

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna’nın Rus toprağı Braynsk bölgesine ‘ATACMS’ füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun ABD ve Britanya yapımı uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna’nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildiğini açıklamıştı.

Putin ayrıca, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

ABD yönetimiyse dün Ukrayna’nın Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiği haberlerini teyit etmişti.