Almanya: Rusya’nın nükleer doktrini bizi korkutamaz

Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya’nın saldırılara nükleer silahla yanıt vermesine olanak sağlayan yeni doktrinin kendilerini korkutamayacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock. Fotoğraf: AA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak sağlayan doktrini onaylamasının kendilerini korkutamayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, Varşova’da Polonya, Fransa ve İtalya dışişleri bakanlarıyla görüştü. İspanya ve Britanya dışişleri bakanları da toplantıya video aracılığıyla katıldı.

Baerbock, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Putin’in Ukrayna’daki savaşın başlangıcından bu yana defalarca korku yaymak için uğraştığını belirterek, “Tekrar tekrar ne söylenirse söylensin gözümüzü korkutamayacaklar” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının bin gündür sürdüğüne işaret eden Baerbock şunları söyledi:

“Avrupa’daki özgürlüğümüz Avrupa barışına bağlıdır. Ukraynalılar sadece kendi özgürlüklerini ve ülkelerini savunmuyor, Ukraynalılar da 1000 gün ve gecedir Avrupa barışımızı savunuyor.”

‘Nükleer yanıt’ doktrini

Putin, bugün (19 Kasım) öğle saatlerinde ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Güncellenen doktrin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısında bulunulması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak sağlıyor. İnsansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya, müttefiki Belarus’a bir tehdit olması durumunda da nükleer silah kullanabilecek.

Ayrıca ‘bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması’ da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

‘Rusya’nın tutumu nükleer savaşın olmayacağı yönünde’

Bugün (19 Kasım) doktrin açıklamasından yaklaşık üç saat sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya’daki Bryansk bölgesindeki cephaneliği vurduğunu bildirmişti.

Böylece Ukrayna, Rusya’yı ilk kez ABD yapımı bir füzeyle vurmuş oldu.

TRT‘nin aktardığına göre saldırının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rusya’nın nükleerden savaştan yana olmadığını söyledi:

“ABD’nin Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırıya izin kararına uygun bir şekilde tepki vereceğiz. Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Rusya’nın tutumu nükleer savaşın olmayacağı yönünde.”