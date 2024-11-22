Rusya: Balistik füze, Batı’ya pervasız eylemlerin yanıtsız kalmayacağının cevabı

Rusya, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füze fırlatarak Batı’ya ‘pervasız karar ve eylemlerin yanıtsız kalamayacağı’ mesajını verdiğini duyurdu.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “ABD’de gitmek üzere olan yönetimin gerginliği pervasızca artırma yolundan gitmeyi tercih ettiğini ve bunu yaptığını görüyoruz” dedi.

Rusya’nın dün Ukrayna’nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle saldırılmasına ilişkin Peskov, şöyle konuştu:

“Rusya, bunu yaparak kendi imkanlarını ortaya koydu ve ilerideki eylemlerinin rotasını çizdi. Endişelerimiz dikkate alınmazsa, daha sonraki müdahale eylemlerinin ana hatları da belirli.

Bunun en önemli mesajı, füze üreten ve bunları Ukrayna’ya tedarik eden ve ardından Rus topraklarına saldırılarda yer alan Batılı ülkelerin pervasız karar ve eylemlerinin yanıtsız kalamayacağıdır.”

Peskov, fırlatılan füzenin kıtalararası olmadığını savunarak konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu füze orta menzilli olduğu için Rusya, bu tarz füzelerin fırlatılacağı konusunda birine bilgi vermek zorunda değil.

Fakat Rusya’da Nükleer Tehlikeyi Azaltma Merkezi var. Bu merkez, ABD’deki benzer merkezle iletişim halinde. Söz konusu füze fırlatılmadan 30 dakika önce bu sistem üzerinden bilgi verildi.

ABD’de gitmek üzere olan yönetimin gerginliği pervasızca artırma yolundan gitmeyi tercih ettiğini ve bunu yaptığını görüyoruz.”