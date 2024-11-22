Rusya, Ukrayna’ya karşı ilk kez kullanmıştı: Kıtalararası balistik füze nedir?

Ukrayna, çatışmalarda Rusya’nın ilk kez kıtalararası balistik füze (ICBM) kullandığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ‘durdurulması imkansız’ bir füzeyle Ukrayna’nın vurulduğunu doğrulamıştı.

Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı

Rusya’nın Astrahan bölgesinden fırlatılan ICBM, Ukrayna’yı vurmuştu. Saldırı, Ukrayna’nın ilk kez ABD ve Britanya yapımı füzelerle Rusya’yı vurmasının ardından gelmişti.

BBC Türkçe‘nin haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, perşembe ülkenin doğusundaki Dnipro’da düzenlenen saldırı için “Tüm özellikler hız, irtifa… bir kıtalararası füzeye işaret ediyor” demişti.

ICBM’ler kimyasal ve biyolojik silahlarla da donatılabiliyor. Bu füzeler genellikle nükleer başlık taşıması amacıyla üretiliyor.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Sovyetler birliği 1957’de ICBM’leri deneyen ilk ülke. Günümüzdeyse Rusya’ya ek ABD ve Çin’in de karadan atılan büyük bir ICBM envanteri var.

Britanya, Fransa, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore’de de bu üç ülkeye kıyasla daha az sayıda karadan ya da denizaltılardan atılan bu tür füzeler bulunuyor.

TRT Haber‘in BBC’den aktardığına göre ICBM savaş başlıklarını çok uzun mesafelere göndermek için tasarlanmış silahlar.

Kuzey Kore’de bir geçit törenindeki iki ICBM. Fotoğraf: Wikimedia Commons

ICBM’lerin menzili ne kadar?

ABD’de eski ICBM’leri sergilediği milli park servisine göre bu füzelerin menzilleri 9 bin 650 kilometreyle 15 bin kilometre arasında değişiyor.

Rus ICBM’lerinin menzilleri de 10 bin kilometrenin üzerine çıkabiliyor. Teorik olarak Rusya’dan fırlatılan bir ICBM, ABD’nin doğu kıyılarını vurabiliyor.

ABD’den Washington D.C merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’ne (CSIS) göre doğu kıyılarına Rus tehditi. Fotoğraf: CSIS

ICBM’ler ne kadar hızlı?

Bu füzeler saatte 24 bin 500 kilometrelik hıza ulaşabiliyor. Yani saniyede 7 kilometre kat edebiliyor. Balistik füze denmesinin sebebi de atmosferin üst katlarına götüren bir roketten güç alması ve hedefe doğru alçalmasından dolayı.

Bu şekilde yüksek hızlara ulaşan füze düz güzergahta seyreden füzelere kıyasla engellenmesini zorlaştırıyor.

ICBM’ler nükleer füze mi?

ICBM’lere hem nükleer hem de konvansiyonel savaş başlıkları takılıyor.

Ukrayna’yı vuran ICBM’in Dnipro kentinin altyapısını hedef aldığı belirtilse de zararıyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

ICBM’lerin maliyeti ne kadar?

Rusya’nın ICBM programına ne kadar para harcadığı bilinmiyor, fakat ABD’nin harcamaları biliniyor.

Pentagon, son Sentinel ICBM programına 140 milyar dolarlık (yaklaşık 4 trilyon 839 milyar lira) bütçe ayırmıştı.

Fotoğraf: National Interest

Tek bir Sentinel ICBM’in maliyetinin 162 milyon dolar (yaklaşık 5 milyar 599 milyon lira) olduğu belirtiliyor.

Neden Rusya, Ukrayna’yı ilke kez bu füzeyle vurdu?

1000 günün ardından Rusya-Ukrayna savaşında gerginlik giderek artıyor.

Ukraynalıların Ağustos 2024’te 1000 kilometrekareden fazla bir alanı gele geçirdiği, Rusya’nın Kursk bölgesinde Kuzey Kore birliklerinin konuşlandırılması da çatışmayı tırmandıran önemli bir gelişme.

ABD Başkanı Joe Biden Atacms füze sistemlerinin Rusya içlerinde kullanılmasına ilk kez izin vermişti.

Ardından Ukrayna, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki Rusya’nın Bryansk bölgesindeki cephaneliği vurduğunu bildirilmişti. Rusya, ABD yapımı uzun menzilli taktik füze sistemleriyle (ATACMS) vurulduğunu doğrulamıştı.

Britanya ve Fransa’nın Storm Shadow/Scalp füzeleri de Rusya içindeki hedeflere fırlatıldı.

Daha önce de Rusya bu füzelerle ilgili uyarmış ve Ukrayna’nın izin aldığı füzelerle kendisini vurmasının ardından ilk kez ICBM’le Dnipro’yu vurdu.