ABD: Rusya sınırsız bir nükleer silah yarışına girebilecek durumda değil

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, Rusya’nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’nı (START) askıya almasına ilişkin, Moskova’nın sınırsız bir nükleer silah yarışına girecek durumda olmadığını söyledi.

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Kahl, Savunma Bakanlığı Başmüfettişi Robery Storch ve ABD Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Douglas Sims ile Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde Ukrayna’ya verilen silahların denetimlerine ilişkin bir oturumda konuştu.

AA’nın haberine göre, ABD yönetiminin, Moskova’nın iki ülke arasında 2011’de yenilenen Yeni START Antlaşmasını askıya almasına ilişkin bir soruyu değerlendiren Kahl, Rusya’nın antlaşmadan çekilmek yerine antlaşmayı askıya almasını ‘ilginç’ olarak niteledi.

Kahl, Moskova’nın tamamen çekilme yerine askıya almayı tercih etmesinin, atılan adımın ABD yönetimi üzerine etkisi olmayacağının göstergesi olduğunu söyledi.

Nükleer istikrarın ABD ve dünya için önemli olduğuna vurgu yapan Kahl, şunları kaydetti: “Ancak dürüst olmak gerekirse Rusya sınırsız bir nükleer silah yarışına girecek pozisyonda değil. Özellikle de savaşın orduya getirdiği yük, ihracat kontrollerine yönelik yaptırımları dikkate aldığımızda bunun için paraları yok. Bunun, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in) bazı retorik manşetler üretme yöntemi olduğunu düşünüyorum. Pratikte durumu değiştirmedi.”