Almanya: Ukrayna savaşı uluslarası boyut kazandı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası bir boyut kazandığını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius. Fotoğraf: AA

Pistorius, Avrupa’nın savunma kabiliyetini ve Ukrayna’ya desteği görüşmek için bazı Avrupa ülkelerinin savunma bakanlarıyla Berlin’de bir araya geldi. Toplantıdaki ülkeler arasında Fransa, Britanya, Polonya ve Ukrayna bulunuyor. İtalya’dan da savunma bakanı müsteşarı katıldı.

Basın toplantısı düzenleyen Pistorius, toplantıyı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimi belli olduktan sonra Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu’yle kararlaştırdıklarını söyledi.

Pistorius, “Yeni başkan Trump ve yönetimle birlikte bazı şeylerin değişeceği açık, buna ne kadar erken hazırlanırsak o kadar iyi olur” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’da agresif bir şekilde ilerlediğini, özellikle altyapıya yönelik hava saldırıları yaptığını ve her gün binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Pistorius şöyle konuştu:

“Gerçek şu ki, Rusya’nın tehditkar tutumu dolaylı ya da doğrudan aynı zamanda bize de yöneliktir.

Arka planda ya da savaş alanında bulunanlara bakıldığında, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı aslında artık bölgesel bir çatışma değil. Bu uluslararası bir boyut kazandı.”

Pistoruis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore’den sadece 10 bin asker almadığını, aynı zamanda her bir asker için iki bin avro (72 bin lira) ödediğini iddia etti. Ayrıca Putin’in gerilimi tırmandırdığını ve orta menzilli bir füze kullandığını söyledi.

Toplantıda Ukrayna’ya desteğin de konuşulduğuna da değinen Pistorius, Ukrayna için silah üretimini güçlendirmeye devam edeceklerini ve bunun dondurulmuş Rus varlıklarından gelen faizlerle finanse edileceğini bildirdi.