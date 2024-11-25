BM: Her 10 kadın cinayetinden altısının katili eş ya da aile bireyi

Birleşmiş Milletler (BM), kadın ve kız çocuk ölümlerinin yüzde 60’ına eşlerin ya da aile bireylerinin sebep olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

‘Her 10 dakikada, bir kadın ya da kız çocuğu eşi ya da aile bireyi tarafından öldürülüyor’

BM Kadın Birimi ve BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlara yönelik şiddete ilişkin güncel raporunu yayımladı.

Rapora göre kadın ve kız çocuk ölümlerinin yüzde 60’ına eşleri ya da aile bireyleri sebep oluyor.

Şiddete bağlı kadın ölümleri küresel olarak hala çok yaygın ve 2023’te 85 bin kadın ve kız çocuğu kasıtlı olarak öldürüldü.

Bu ölümlerin 51 bin 100’ü kadınların eşleri ya da aile bireyileri tarafından gerçekleştirildi.

Her 10 dakikada, bir kadın ya da kız çocuğu eşi ya da aile bireyi tarafından öldürülüyor. Dünya genelinde her gün, 140 kadın ve kız çocuğu öldürülüyor.

Kıtalar arasında en yüksek ölüm oranı Afrika’da. Burayı Amerika ve Okyanusya takip ediyor.

‘Kadın ve kız çocuklara yönelik şiddet salgını insanlık için utanç verici’

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde şunları paylaştı:

“Kadın ve kız çocuklara yönelik şiddet salgını insanlık için utanç verici. Hiçbir ülke ya da topluluk bunun dışında değil. Durum gitgide kötüleşiyor.

Dünya, çatışma, iklim değişikliği ve açlık krizlerinin derinleştirdiği eşitsizliklerle karşı karşıya. Cinsel şiddetin savaş aracı olarak kullanılması, acıyı daha da artırıyor. Kadınlar ve kız çocukları, çevrim içi kadın düşmanlığının yükselişiyle mücadele ederken, haklarının aşındığı da görülüyor.”