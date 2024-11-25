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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Valiliği'nden 25 Kasım'a özel metro yasağı

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında saat 15:00’ten itibaren bazı duraklarda hizmet verilmeyecek.

Fotoğraf: AA

Valilik, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele’ gününde Beyoğlu’ndaki etkinlikleri yasakladığını açıklamıştı.


Metro İstanbul’un X hesabından yaptığı duyuru şu şekilde:

“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’ndaysa seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır.”

İstanbul Valiliği 25 Kasım’da Taksim’i yasakladı

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