Yasaklarla 25 Kasım: 'Bu kadar mı korkuyorsunuz kadınlardan?'

Ece Deniz

Şişhane’de planlanan ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ yürüyüşü Karaköy’de yapıldı.

Fotoğraf: Diken

İstanbul Valiliği, Beyoğlu’nda yapılacak bütün 25 Kasım etkinliklerini dün yasakladığını duyurmuştu.

Kadınlar, valilik yasağına ve polis ablukasına rağmen Karaköy İskelesi’nde toplandı. Barikatları aşmaya çalışan kadınlar polise “Bu kadar mı korkuyorsunuz kadınlardan” diyerek seslendi.

Polis barikatını aşmaya çalışan birçok kadın Galip Dede Yokuşu, İstiklal Caddesi girişleri ve Tünel gibi noktalarda gözaltına alındı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Koçak, 50 kadar kadının gözaltına alındığını ve otobüslere bindirildiğini paylaştı.

Hep bir ağızdan sloganların atıldığı Karaköy’de ise Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Narin Güran, İkbal Eren ve Hande Kader gibi katledilen birçok kadının akıbeti soruldu.

LGBTİ+’ların son günlerde gündeminde olan hormona erişim sorununa da eylemde dikkat çekildi.

Diyarbakır’da valilik kararıyla yasaklanan ‘Jin Jiyan Azadi’ sloganlarının da atıldığı eylem Türkçe, Kürtçe ve Arapça basın açıklamasının ardından son buldu.

Valilik kadınların eyleme katılmaması için M2 hattındaki bazı durakları, Kabataş-Bağcılar hattının bir kısmını devre dışı bırakmış, füniküler hattınıysa 15:00’dan itibaren askıya almıştı.