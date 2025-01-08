Ukrayna: Rusya hava bombalarıyla saldırdı, en az 13 ölü

Rusya’nın, Ukrayna’daki Zaporijya bölgesine hava bombalarıyla saldırısında en az 13 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: @ZelenskyyUa / X

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından Rusya’nın Zaporijya’ya hava bombalarıyla saldırı düzenlediğini söyledi.

Ölü sayısının artabileceğini belirten Zelenski şunları paylaştı:

“Ruslar Zaporizhzhia’yı hava bombalarıyla vurdu. Bu, şehre yapılan kasıtlı bir saldırıydı. Yaralılar gerekli yardımı alıyor.

Trajik bir şekilde 13 kişi öldü. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki kayıpların sayısı artabilir.

Sıradan sivillerin acı çekeceğini bile bile bir şehre havadan bomba yağdırmaktan daha zalimce bir şey olamaz.

Rusya’ya, terörü nedeniyle baskı yapılmalı. Ukrayna’daki yaşam korunmalı ve desteklenmeli. Böyle bir savaşta kalıcı barışa ancak güç aracılığıyla ulaşılabilir.”

Zaporijya askeri idare başkanıysa Rus ordusunun bölgedeki bir sanayi altyapısını vurduğunu ve saldırıda yaralanan 30 kişinin bölge hastanesine kaldırıldığını bildirdi.