Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerinin ilerleyişini durdurmak için Kursk’ta Ukrayna ordusunun karşı taarruz başlattığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Moskova saatiyle 09.00 civarında Rus askeri birliklerinin Kursk bölgesinde ilerleyişini durdurmak amacıyla Ukrayna ordusu iki tank, bir teknik araç ve 12 zırhlı muharebe aracından oluşan çıkarma kuvvetiyle Berdin çiftliği yönünden karşı taarruz başlattı.

Rus askeri bi​​​​​​​rlikleri hava ve topçu gruplarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarma kuvvetlerine saldırdığı ve bu saldırıda iki tank, bir teknik araç ve yedi zırhlı muharebe aracının yok edildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeye yer verildi:

“Ukrayna askeri birliklerinin yok edilmesine yönelik operasyon devam ediyor.”

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko da ülkesinin savunma kuvvetlerinin Rusya’nın Kursk bölgesinde saldırıya geçtiğini duyurdu.

Kovalenko şöyle konuştu:

“Kursk bölgesinde Ruslar çok endişeli çünkü birkaç yönde saldırıya uğradılar ve bu onlar için sürpriz oldu. Savunma güçlerimiz çalışıyor.”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Kursk’taki saldırıya ilişkin “Kursk bölgesinden iyi haberler var. Rusya, hak ettiğini alıyor” dedi.