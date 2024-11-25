Rus ordusu, Kursk'ta bir İngilizi yakaladı: Ukrayna için savaşıyorum

Rus ordusunun Kursk bölgesinde Ukrayna için savaştığını söyleyen 22 yaşında bir İngiltere vatandaşını yakaladığı bildirildi.

Yakalanan James Scott Rhys Anderson’a ait sorgu görüntüsü…

BBC Türkçe‘nin aktardığı habere göre internette yayılan bir videoda üniforma giyen ve kendisini James Scott Rhys Anderson olarak tanıtan bir adam önceden İngiliz ordusunda görev yaptığını anlatıyor.

Rus devlet haber ajansı Tass’a konuşan bir askeri yetkili ‘İngiliz paralı askerin Rusya’ya ait Kursk bölgesinde yakalandığını’ söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı haberlerin ardından ‘tutuklandığı bildirilen İngiliz adamın ailesinin desteklendiğini’ kaydetti.

Telegram’da yayınlanan ilk videoda Anderson kendisini sorgulayan bir kişiye 2019-2023 arasında İngiliz ordusunda er olarak yer aldığını söylüyor.

Anderson videoda, işini kaybettikten ve televizyondaki haberleri gördükten sonra Ukrayna’nın ‘Uluslararası Lejyon’una katılma kararı verdiğini anlatıyor.

Bu askeri birlik yabancı ülkelerden gelen gönüllüler tarafından oluşturulmuştu.

Aynı görüntülerde Anderson ilk olarak Londra’daki Luton Havalimanı’ndan Polonya Krakow’a uçtuğunu, buradan da otobüsle Ukrayna sınırına geçtiğini söyledi.

Ukrayna ordusu 6 Ağustos’ta Rusya’daki Kursk bölgesine beklenmedik bir saldırı başlatmış, yaklaşık 30 kilometre kadar ilerlemiş ve bin kilometrekarelik bir alanın kontrolünü elde etmişti.

Rusya ise bölgeye 50 bin asker göndererek bu bölgede kaybettiği noktaları geri almaya başlamıştı.