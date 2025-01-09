Meksika liderinden Trump’a yanıt: Biz de Meksika Amerika’sı diyelim

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın Meksika Körfezi’nin adını ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştirme fikrine yanıt verdi. Sheinbaum, “Kuzey Amerika’ya Meksika Amerika’sı diyelim” dedi.

Claudia Sheinbaum. Fotoğraf: @claudiashein / X

Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Trump’ın “Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz” sözlerine tepkili.

Sheinbaum, Meksika Körfezi isminin 1607’den beri uluslararası düzeyde tanındığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“1607’ye ait eski bir haritayı gözler önüne seriyorum. Elbette, Meksika Körfezi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi isim olarak tanınıyor.

Ama neden Kuzey Amerika’ya ‘Meksika Amerika’sı’ demiyoruz? Kulağa hoş geliyor, değil mi? Apatzingan Anayasası’na göre bunu tartışabiliriz.

O zaman Kuzey Amerika’ya Meksika Amerika’sı diyelim.”

Trump’ın Meksika’yı hedef alan açıklamalarına da değinen Sheinbaum, “Trump’ın, kusura bakmasın ama, yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Meksika’yı halk yönetiyor ve biz burada demokrasiyi güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Meksika liderinin atıf yaptığı Apatzingan Anayasası, 22 Ekim 1814’te Meksika’nın Apatzingan kentinde ilan edilen ve bağımsızlık hareketi sırasında oluşturulan ilk anayasa metni olarak kabul ediliyor.