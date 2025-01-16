İsrail kabinesi, ateşkes onay görüşmesini erteledi

İsrail, Hamas’ı anlaşmanın bazı maddelerini değiştirmekle suçlayıp kabinenin ateşkes onay görüşmesini erteledi.

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ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, dün akşam İsrail ve Hamas’ın ateşkes için anlaştığını duyurmuştu.

Trump’ın ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Katar başbakanı da tarafların ateşkes ve esirleri bırakmak konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Biden, “ABD, Mısır ve Katar’ın beraber yürüttüğü diplomasi sonucunda İsrail ile Hamas ateşkese ve rehine anlaşmasına vardı” demişti. İsrail güvenlik kabinesi bugün anlaşma için oylama yapacaktı.

İsrail, Hamas’ı anlaşmanın bazı maddelerini değiştirmekle suçlayıp kabinenin onay toplantısını erteledi.

Hamas’sa anlaşmaya bağlı olduğunu duyurdu.

Anlaşmanın detayları

CBS’in ‘arabulucu kaynaklar’dan eriştiği anlaşma taslağına göre ateşkes, ilk aşaması 42 gün sürecek toplam üç aşamadan oluşacak.

42 günlük ilk aşamada Hamas 33 kadın ya da çocuğun yanısıra 50 yaşın üzerindeki esirleri serbest bırakacak.

İsrail’e iade edilecek her bir kadın ya da çocuk karşılığında, İsrail de hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ya da çocuğu serbest bırakacak.

Hamas’ın 50 yaşın üzerindeki tüm esirleri vermesine karşılık, İsrail de 50 yaşın üzerindekileri ve 30 Filistinli mahkumu bırakacak.

Anlaşma onaylanır ve imzalanırsa, İsrail’in mahkumları bırakması 42 günlük sürecin ilk gününde başlayacak.

Esirlerin takası sırasında Gazze’ye yardımların girişini sağlamak için tam bir ateşkes olacak.

Uluslararası yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Gazze’deki faaliyetlerine devam edecek.

Anlaşmanın ikinci aşaması, kalan tüm erkek İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail Ordusu (IDF) güçlerinin Gazze’den çekilmesini içerecek.

Üçüncü aşamadaysa esirlerin cesetleri takas edilecek. Bölgedeki su ve elektrik gibi altyapı sistemlerinin yeniden inşasına başlanacak ve sınırlar açılacak.