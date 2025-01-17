Gazze'de ilk serbest bırakılacak rehineler açıklandı

Ateşkes ve rehine takası anlaşmasının ilk aşamasında Gazze’de ilk serbest bırakılacak İsrailli rehineler açıklandı.

Fotoğraf: Jerusalem Post

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak’ta İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes ve esir takasında anlaştığını duyurmuştu. Anlaşma 19 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi’ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

Dün Hamas’ı suçlayıp anlaşmanın onayını erteleyen İsrail’de güvenlik kabinesi bugün anlaşmayı onaylamak üzere toplandı.

The Jerusalem Post‘un haberine göreyse serbest bırakılacak 33 İsrailli esir için son birkaç saattir yoğun çaba yürütülüyor.

Salıverilecek isimler şunlar: Liri Albag, Itzhak Elgarat, Karina Ariev, Ohad Ben Ami, Ariel Bibas, Yarden Bibas, Kfir Bibas, Shiri Bibas, Agam Berger, Gönen Romi, Daniella Gilboa, Emily Damari, Sagui Dekel Chen, Iair Horn, Omer Wenkert Alexandre Sasha Troufanov, Arbel Yehoud, Ohad Yahalomi, Eliya Cohen veya Levy, Naama Levy, Oded Lifshitz, Gadi Moshe Mozes, Avraham (Avera) Mengisto, Shlomo Mantzur, Keith Samuel Sigal, Tsachi Idan, Ofer Kalderon, Tal Shoham, Doron Steinbrecher, Omer Shem Tov, Hisham Al-Sayed, Eli Sharabi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’ne göre anlaşmanın imzalanması ve hükümetçe onaylanması gecikse bile rehinelerin planlandığı gibi 19 Ocak’ta serbest bırakılması bekleniyor.

Takas sürecini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yürütecek.

Gazze’deki rehineleri İsrail ordusuna, ICRC ekipleri teslim edecek.