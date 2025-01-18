Netanyahu: Rehine listesi verilmeden ateşkes olmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de serbest bırakılacak rehinelerin isim listesi kendilerine ulaşana kadar ateşkese devam edilmeyeceğini açıkladı.
İsrail hükümeti, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını dün onaylamıştı.
Ateşkesin yarın yerel saatle 08:30’da başlaması gerekiyor.
France24‘ün aktardığına göre İsrail yönetimi, bugün yerel saatle 16:00’a kadar rehinelerin listesinin kendilerine bildirilmesini bekliyordu.
İsimlerin iletilmemesi üzerine Netanyahu şunları söyledi:
“İsrail, Hamas serbest bırakılacak ilk rehinelerin isimlerini verene kadar ateşkesi ‘ilerletmeyecek’. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir.”