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Netanyahu: Rehine listesi verilmeden ateşkes olmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de serbest bırakılacak rehinelerin isim listesi kendilerine ulaşana kadar ateşkese devam edilmeyeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu. Fotoğraf: AA

İsrail hükümeti, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını dün onaylamıştı.


Ateşkesin yarın yerel saatle 08:30’da başlaması gerekiyor.

France24‘ün aktardığına göre İsrail yönetimi, bugün yerel saatle 16:00’a kadar rehinelerin listesinin kendilerine bildirilmesini bekliyordu.

İsimlerin iletilmemesi üzerine Netanyahu şunları söyledi:

“İsrail, Hamas serbest bırakılacak ilk rehinelerin isimlerini verene kadar ateşkesi ‘ilerletmeyecek’. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir.”

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