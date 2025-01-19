İsrail, Gazze'de ateşkesin başladığını duyurdu

İsrail, Hamas’ın Gazze’den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması sonrası Gazze’de ateşkesin Türkiye saatiyle 12.15’te başladığını duyurdu.

Gazze’de yerinden edilen Filistinliler, Cibaliya ve Beyt Lahya bölgelerindeki evlerine dönmeye başladı. Fotoğraflar: AA

İsrail Başbakanlık Ofisi açıklamasında Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin Hamas’ın Gazze’den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması sonrası Gazze’de ateşkesin başladığını duyurdu.

Ateşkesin devreye girmesinin ardından İsrail’e ait insansız hava araçları (İHA), kısa bir süre Gazze Şeridi’nde uçmaya devam etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye saatiyle 09.30’da yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin Hamas’ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirilmişti.​​​​​​​

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakacağı üç kadın esirin isimlerini açıklamasının ardından İsrail de bugün serbest bırakılacak üç İsrailli kadın esirin isim listesini teslim aldığını duyurmuştu.

Anlaşmanın detayları

CBS’in ‘arabulucu kaynaklar’dan eriştiği anlaşma taslağına göre ateşkes, ilk aşaması 42 gün sürecek toplam üç aşamadan oluşacak.

42 günlük ilk aşamada Hamas 33 kadın ya da çocuğun yanısıra 50 yaşın üzerindeki esirleri serbest bırakacak.

İsrail’e iade edilecek her bir kadın ya da çocuk karşılığında, İsrail de hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ya da çocuğu serbest bırakacak.

Hamas’ın 50 yaşın üzerindeki tüm esirleri vermesine karşılık, İsrail de 50 yaşın üzerindekileri ve 30 Filistinli mahkumu bırakacak.

Anlaşma onaylanır ve imzalanırsa, İsrail’in mahkumları bırakması 42 günlük sürecin ilk gününde başlayacak.

Esirlerin takası sırasında Gazze’ye yardımların girişini sağlamak için tam bir ateşkes olacak.

Uluslararası yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Gazze’deki faaliyetlerine devam edecek.

Anlaşmanın ikinci aşaması, kalan tüm erkek İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail Ordusu (IDF) güçlerinin Gazze’den çekilmesini içerecek.

Üçüncü aşamadaysa esirlerin cesetleri takas edilecek. Bölgedeki su ve elektrik gibi altyapı sistemlerinin yeniden inşasına başlanacak ve sınırlar açılacak.