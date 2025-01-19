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Yaramazlara biraz batar!

İsrail'de güvenlik bakanı aşırı sağcı Ben Gvir istifa etti

İsrail’de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi’nin bakanları kabinedeki görevlerinden istifa etti.

Itamar Ben Gvir. Fotoğraf: AA

Yahudi Gücü Partisi, kabinede görevli tüm bakanlarının istifa ettiğini duyurdu.


Açıklamada partinin lideri Ben Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf’un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu’nun da Miras Bakanlığı’ndan istifa ettiği belirtildi.

Ben Gvir dün istifa edeceğini duyurmuştu

Gazze’de ateşkes devreye girince hükümetten istifa edeceğini açıklayan Ben Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisini koalisyonda kalmaya ikna etmek için işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarından gasp edilen yerlere daha fazla İsrail yerleşimi kurmak ve ‘Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yi görevden almak’ gibi tekliflerde bulunduğunu öne sürmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasındaysa Ben- Gvir’e koalisyonda kalması için vaatlerde bulunulduğu iddiasının ‘tamamen yalan olduğu’ belirtilmişti.

Ben Gvir’in partisinin altı milletvekili bulunuyor.

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