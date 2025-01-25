Putin, Trump'ı övdü: Sakince konuşsak iyi olurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ı överek görüşme çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den tepki geldi.

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Gündemdeki konulara ilişkin Rus devlet kanalı Rossiya-24’e konuşan Putin, ABD yönetimiyle diyalogdan hiçbir zaman vazgeçmediklerini iddia etti: “Eski yönetim temasları reddetti ve bu bizim suçumuz değil. Mevcut ABD başkanıyla her zaman iş odaklı ve aynı zamanda pragmatik güvene dayalı ilişkilerimiz olduğunu söyleyebilirim. Eğer 2020’de Trump’ın elinden zafer çalınmasaydı, Ukrayna’da 2022’de başlayan kriz olmayabilirdi ve bu konuda onunla hemfikirim.”

Trump’ın eskiden Rusya’ya yaptırım uyguladığına dikkat çeken Putin, eski başkan Joe Biden’ın da aynı yolu izlediğini söyledi. Eski ABD yönetiminin Rusya için dolar kullanımını yasakladığını kaydeden Putin, bu kararla kendi kendilerine zarar verdiklerini öne sürdü.

‘O sadece zeki değil aynı zamanda pragmatik’

Putin, Trump’ın Rusya’yla ‘yeniden çalışmaya hazır’ olduğu şeklindeki açıklamaları içinse şöyle dedi: “O sadece zeki değil, aynı zamanda pragmatik bir adam. Biz her zaman buna açığız. Bugünün gerçeklerine dayanarak, hem ABD’yi hem de Rusya’yı ilgilendiren tüm alanlarda sakince konuşmak için bir araya gelsek iyi olurdu. Ancak tekrar ediyorum, bu öncelikle elbette mevcut Amerikan yönetiminin kararlarına ve seçimlerine bağlı.”

Rusya ve ABD’nin dünyanın en büyük enerji üreticileri ve tüketicileri olduğuna işaret eden Putin “Bu hem bizim hem de ABD ekonomisi için çok yüksek veya çok düşük enerji fiyatlarının kötü olduğu anlamına gelir. ABD ile bu konuda konuşacak çok şeyimiz var” dedi.

Ukrayna’yla bazı konulara dikkat ederek açık olduklarını söyleyen Putin, Zelenski’nin Rusya’yla müzakere etmeyi yasakladığını anımsattı.

Zelenski ‘manipülasyon’la suçladı: Başarılı olmayacağından eminim

Telegram hesabından açıklama yapan Zelenski’yse Putin’in ‘aslında savaşı sürdürmek istediğini’ ve bunun dünya liderlerini manipüle etmeye çalıştığını öne sürdü:

“Putin, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın barışa ulaşma isteğini manipüle etmek istiyor. Rusların bundan sonra hiçbir manipülasyonunun başarılı olmayacağından eminim.”