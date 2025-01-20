Putin: ABD'nin yeni yönetimiyle Ukrayna konusunda diyaloğa açığız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin 47’nci Başkanı seçilen Donald Trump’ı göreve başlaması nedeniyle tebrik ederek “ABD’nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız” dedi.

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Kremlin Sarayı’nın yazılı açıklamasına göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, Ortadoğu ve Ukrayna’daki durumla Rusya-ABD ilişkileri konuşuldu.

Putin, toplantıdaki açıklamasında bugün yemin töreni ardından göreve başlayacak Trump’ın Rusya ile yeniden temas kurmak istemesi ve üçüncü dünya savaşının önlenmesi konusunda açıklamalar yapmasına değindi.

Putin, “Elbette bu yaklaşımı memnuniyetle karşılıyor ve ABD’de seçilen Başkanın göreve başlamasından dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

ABD ile her zaman diyaloğa açık olduklarını söyleyen Putin, ancak ‘diyaloğun eşit ve karşılıklı saygı temelinde olması gerektiğini’ vurguladı.

Rusya devlet başkanı, ülkesiyle ABD’nin stratejik istikrarda önemli rolü olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“ABD’nin yeni yönetimiyle Ukrayna meselesi konusunda diyaloğa açığız. Burada en önemli unsur, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasıdır.

Meselenin çözümünde kısa süreli ateşkesin sağlanması, çatışmaların devam etmesi amacıyla askeri kuvvetlerin yeniden silahlandırılması için ara verilmesi söz konusu olamaz. Bu bölgede yaşayan tüm insanların, tüm halkların meşru çıkarlarına saygıya dayalı uzun vadeli barışın sağlanması gerekiyor.”