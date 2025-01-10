Putin, Trump’la ‘şartsız’ görüşmeye hazır

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’la ‘şartsız görüşmeye hazır’ olduğunu duyurdu.

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20 Ocak’ta görevi devralmaya hazırlanan Trump, Putin’le ilgili şöyle demişti: “O benimle görüşmek istiyor; bunu açıkça da söyledi, bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş.”

Trump’ın sözlerinin Kremlin’den açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov şöyle konuştu:

“Putin, ABD başkanı ve Donald Trump dahil uluslararası liderlerle etkileşime açık olduğunu defalarca dile getirdi. Bunun için herhangi bir şart aranmıyor. Bunun için mevcut sorunları diyalog aracıyla çözme isteği ve siyasi irade gerekli.

Trump’ın sorunları diyalog aracılığıyla çözmeye hazır olduğunu görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konu henüz kesinleşmedi. Görüşmeye karşılıklı olarak hazır olunduğunu baz alıyoruz.”

Peskov bunun Trump’ın göreve başlamasının ardından belirleneceğini kaydetti.

‘Biden yönetimi Trump’a kötü miras bırakmaya çalışıyor’

ABD’de Joe Biden yönetiminin Ukrayna’ya 500 milyon dolar değerinde yeni güvenlik yardımı yapacağını duyurmasıyla ilgili soru üzerineyse Peskov şunu dedi:

“Mevcut ABD yönetiminin, savaşın devam etmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkeleri de bu yaklaşıma göre hareket ediyor.”

Rus sözcü, Biden yönetiminin Trump’a ‘kötü miras’ bırakmaya çalıştığını öne sürdü.

Peskov, Rusya’nın Ukrayna’yla müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki şartlarınsa değişmediğini söyledi.