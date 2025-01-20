İsrail, cezaevindeki 90 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail, Hamas’la anlaşma kapsamında Batı Şeria’daki Ofer Askeri Cezaevi’nde tuttuğu çocuk ve kadınlardan oluşan 90 Filistinliyi serbest bıraktı.

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İsrail ve Hamas ateşkes ve rehine takasında anlaşmış, Hamas, dün üç İsrailli kadını serbest bırakmıştı.

İsrail de buna karşılık kadın ve çocuklardan 90 Filistinliyi serbest bırakacaktı.

Söz konusu Filistinliler işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi’nde tutuluyordu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) himayesindeki otobüs Filistinlileri cezaevinden aldı.

Filistin’deki Esirler Medya Ofisi serbest bırakılacaklar arasında bir kadının eksik olduğunu tespit etti. Bunun üzerine listeye uyulması için arabulucular ve Kızılhaç’la iletişim kuruldu.

İsrail’den Kanal 12 televizyonu sorunun çözüldüğünü ve Filistinlilerin yola çıktığını duyurdu. 90 Filistinliden 69’unun kadın, 20’sininse çocuk olduğu bildirildi.

İsrail basını, Ofer Askeri Cezaevi’nden serbest bırakılan Filistinlilerden 78’inin işgal altındaki Batı Şeria’dan, 12’sininse işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olduğunu yazdı.

Bu arada Filistinliler, salıverilenleri karşılamak için Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

İsrail askerleri, soğuk nedeniyle ateş yakarak bölgede bekleyen Filistinlileri göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları atarak alandan uzaklaştırdı.

ICRC otobüsünü gören Filistinler ıslıklarla tezahürat yaptı.