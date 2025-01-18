İsrail ilk serbest bırakılacak Filistinlileri açıkladı

Hamas’la ateşkes ve rehine takasında anlaşan İsrail, hapishanelerden serbest bırakılacak ilk Filistinlileri açıkladı.

Beyrut’un Burc el-Baracine Mülteci Kampı’ndaki Filistinliler’in kutlaması. Fotoğraf: AA

Anlaşmanın ilk aşamasında rehinelerin karşılıklı olarak 19 Ocak’ta serbest bırakılması bekleniyor.

Haaretz‘in haberine göre İsrail Adalet Bakanlığı ateşkesin 42 gün sürecek ilk aşamasında İsrail’deki hapishanelerden serbest bırakılacak Filistinlilerin listesini paylaştı.

Listede 735 kişinin isimleri yer aldı. Habere göre ilk serbest bırakılması öngörülenler arasında El Fetih’in silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayı’nın liderlerinden Zekeriya Zubeydi de var.

Salıverme işleminin yarın 16.00’dan önce olmayacağını bildiren bakanlık, bu kişilerin hangi sırayla serbest bırakılacağının da bilinmediğini bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti: İlk aşamada 1737 Filistinli serbest bırakılacak

Filistin Yönetimi’ne bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris’se ilk aşamada 1737 Filistinlinin serbest bırakılacağını söyledi.

Katar’ın Al-Araby kanalına konuşan Faris “İlk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı 1737 ve bunlardan 296’sı uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmış kişiler” dedi.

Faris, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısının Gazze’deki İsrailli esirlerin durumunun netleşmesine ve sağ ya da ölü kaç kişinin bulunduğunun belirlenmesine bağlı olduğunu ancak Gazze’deki büyük yıkım ve saldırılar nedeniyle Hamas’ın bu konuda henüz detaylı bilgi veremediğini söyledi.

Faris ayrıca İsrail’in serbest bırakılacak bazı Filistinli esirleri ‘sürgün etmekte ısrarcı olduğunu ve lider konumundaki kişilerin ilk aşamada serbest bırakılmasını engellediğini’ iddia etti.

Öte yandan İsrail’in anlaşmaya rağmen Gazze’ye saldırılarını cumartesi erken saatlerde de devam ettirdiği bildirildi.

İsrail-Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi’ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.