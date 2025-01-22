Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimine 'Trump1' adı verilecek

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail’in inşa ettiği ‘Maale Adumim’ yerleşimiyle Batı Kudüs arasındaki ‘E1’ alanına ABD Başkanı Donald Trump’ın adı verilecek.

Temsilidir. (Fotoğraf: AA)

Tarihsel olarak Doğu Kudüs’ün bir parçası olan, fakat Ayrım Duvarı’nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye’nin yakınına inşa edilmiş ‘Maale Adumim’ yerleşimini, Batı Kudüs’e giden yola bağlamak için ‘E1’ projesi başlatılmıştı.

İsrail bu kapsamda bölgeye dört binden fazla yerleşim birimi ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağını işgal etmişti.

E1 alanı. Görsel: Wikipedia

Maale Adumim belediye başkanı, ‘E1’ bölgesinin ‘Trump1’ (T1) olarak değiştirileceğini açıkladı.

Bu kararın ‘göreve başlayan ABD başkanı onuruna’ alındığı belirtildi.

‘Trump1’ bölgesine Trump’ın dört yıllık görev süresinde bir İsrail mahallesi inşa edilmesi planlanıyor.

Belediye başkanı bu bölgenin İsrail için stratejik önemde olduğunu ve Maale Adumim ile Kudüs arasındaki bağlantıyı sağlayacağını söyledi.

Öte yandan E1 projesiyle, Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

Proje kapsamında beş binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği söyleniyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasadışı kabul ediyor.

Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024’te İsrail’in tüm ‘yeni yerleşim faaliyetlerini’ durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği kararını bildirmiş, ancak İsrail kararı reddetmişti.