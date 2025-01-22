Trump: Elon Musk, TikTok'u satın almak isterse arkasında olurum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li milyarder Elon Musk’ın sosyal medya platformu TikTok’u satın almak istemesi durumunda ‘arkasında olacağını’ söyledi.

Fotoğraf: CNBC-e

ABD’de 170 milyon kişinin kullandığı TikTok, Çinli şirket ByteDance’a ait.

TikTok’a, platformun Çin yönetiminin baskısıyla ABD’li kullanıcıların verilerini paylaşacağı endişesiyle açılmıştı.

Platform yasayla pazar yasaklanmış, TikTok geçici olarak çevrimdışı kalmıştı.

Görevi pazartesi devralan Trump yürütme emriyle yasanın uygulanmasını 75 gün ertelemek istediğini duyurdu. Ardından platform erişime açılmıştı.

Şimdi ne olacağı merak edilirken, Trump, TikTok’u Elon Musk ya da ABD’li iş insanı Larry Ellison’ın satın almasından yana olduğunu söyledi.

CNBC-e‘nin haberine göre Trump “Anlaşma yapma hakkına sahibim. Yani birilerine şunu söylemeyi düşünüyorum: TikTok’u satın alın ve yarısını ABD’ye verin. Biz de size izin verelim ve harika bir ortakları olsun” dedi.

Musk’ın TikTok’u almasından yana olup olmayacağı sorulan Trump “Satın almak isterse arkasında olurum” yanıtını verdi.

500 milyar dolarlık yeni bir yapay zeka altyapısı taahhüdünü duyurmak için düzenlenen basın toplantısında yanında duran yazılım şirketi Oracle’ın başkanı Larry Ellison için de “Larry’nin de satın almasını isterim” dedi.