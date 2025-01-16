Trump, TikTok'u koruyacak bir çözüm arıyormuş

ABD’de güvenlik danışmanı adayı Mike Waltz, seçilmiş başkanı Donald Trump’ın ‘TikTok’u ve kullanıcılarının verilerini korumak için çözüm aradığını’ söyledi.

Mike Waltz. Fotoğraf: AA

Fox News’e ülkede TikTok’un yasaklanmasını mümkün kılan yasal düzenlemeyi değerlendiren Waltz, kullanıcı verilerinin korunmasının Trump için öncelik olduğunu belirtti.

TikTok’u ‘birçok ABD’linin kullandığı harika bir platform’ diye tanımlayan Waltz, mahkemenin düzenlemeyi destekleyen bir karar alması durumunda dahi Trump’ın hem kullanıcıların verilerinin güvenliğini sağlayacak hem de platformu koruyacak bir çözüm için çalıştığını söyledi.

Waltz “ABD hükümetinin, tüm verilerini ve şifrelerini görmesini istemeyen insanlar var. Biz de Çin hükümetinin, onların tüm verilerini ve şifrelerini görmesini kesinlikle istemiyoruz” dedi.

TikTok’un Trump’ın seçim kampanyasında ‘harika bir araç’ olarak kullanıldığını belirten Waltz, uygulamayı övdü.