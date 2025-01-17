ABD'de Yüksek Mahkeme TikTok'un yasaklanması kararını onayladı

ABD’de Yüksek Mahkeme bugün, sosyal medya platformu TikTok’un yasaklanmasına ilişkin yasayı onayladı.

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ABD’li yetkililer TikTok’un ana şirketi ByteDance’i Çin hükümetine çalışmakla suçlamıştı.

Yetkililer, Pekin hükümetinin verileri paylaşması için platforma baskı yapabileceğini, bunun da ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini öne sürmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı da Çin menşeli oluşu ve ABD’li kullanıcılarla ilgili verilere erişimi nedeniyle TikTok’un ‘olağanüstü bir derinlik ve çapta ulusal güvenlik tehdidi’ oluşturduğunu söylemişti.

Nisan 2024’teyse Başkan Joe Biden, ByteDance’in ABD içinde bir alıcıya satılmasını ve aksi takdirde dokuz ay içinde ABD genelinde kapatılmasını öngören yasa tasarısını imzalamıştı.

CBS‘in haberine göre Yüksek Mahkeme yasak kararını oy birliğiyle onayladı. ABD’de 170 milyon kişinin kullandığı platform, 19 Ocak’a kadar satılmadığı takdirde erişime kapanacak.

Uygulama Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.

Bununla birlikte mevcut telefon ve tablet gibi cihazlarda yüklü uygulamanın kullanılmaya devam edilebileceği ancak güncellenemeyeceği belirtildi.

TikTok’un, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın göreve resmen başlayacağı 20 Ocak’tan bir gün öncesine kadar satış kararı alması durumunda, Yüksek Mahkeme’nin kararı 90 güne kadar bekletilecek.