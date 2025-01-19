TikTok, ABD'de yeniden erişime açıldı

Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, ABD’de yeniden hizmet sağlamaya başladı.

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ABD’deki bazı TikTok kullanıcıları, uygulamayı açtıklarında “Tekrar hoş geldiniz” mesajıyla karşılaştı: “Sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler. Başkan (Donald) Trump’ın çabaları sonucunda TikTok ABD’ye geri döndü. TikTok’ta sevdiğiniz her şeyi oluşturmaya, paylaşmaya ve keşfetmeye devam edebilirsiniz.”

Ne olmuştu?

ABD Yüksek Mahkemesi, 17 Ocak’ta Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok’un satılmaması halinde ABD’de yasaklanmasını öngören yasayı onaylamıştı.

Bu yasağın ve öncesinde açılan davaların gerekçesi, TikTok’un Çin yönetiminin baskısıyla ABD’li kullanıcıların verilerini paylaşacağı endişesiydi.

Bu nedenle platformun ‘ulusal güvenlik tehdidi’ oluşturduğu söyleniyor ve ABD’li bir şirkete satılması isteniyordu.

Yasak kararının onaylanmasından iki gün sonra bu sabah uygulamaya girmek isteyen 170 milyondan fazla kullanıcı şu mesajla karşılaştı:

”ABD’de TikTok’u yasaklayan bir yasa çıkarıldı. Yani, maalesef, şu anda TikTok’u kullanamazsınız. Şanslıyız ki, Başkan (Donald) Trump göreve geldiğinde TikTok’u yeniden açmak için bizimle çalışacağını belirtti. Lütfen kulağınız bizde olsun!”

Yarınki yemin töreninin ardından Beyaz Saray’a geri dönecek Trump, Truth Social hesabından TikTok yasağını ertelemek için bir kararname imzalayacağını duyurdu.

Şirketlere TikTok’un ‘karanlıkta kalmasına’ izin vermemeleri çağrısı yapan Trump, “Pazartesi yasanın yasaklarının yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz” dedi.

ABD’nin bir ortak girişimle yüzde 50 payının olmasını istediğini belirten Trump, şunları paylaştı:

“Bunu yaparak TikTok’u kurtarır, iyi ellerde tutar ve yükselmesine izin veririz. ABD onayı olmadan TikTok olmaz. Bizim onayımızla değeri yüz milyarlarca dolar, belki de trilyonlarca dolar eder. Bu nedenle, ilk düşüncem, mevcut sahipler ve/veya yeni sahipler arasında bir ortak girişim kurulması ve ABD’nin seçtiğimiz herhangi bir satın alım aracılığıyla kurulan bu ortak girişimde yüzde 50 sahiplik payının olması yönünde.”

Duyurunun ardından TikTok’un X hesabından yayınlanan açıklamada Trump’a teşekkür edildi.

Açıklamada “Başkan Trump ile TikTok’u ABD’de tutacak uzun vadeli bir çözüm arayacağız” denildi.