Trump 5 milyon dolara altın kart satacak: Vatandaşlığa geçiş

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara 5 milyon dolara (yaklaşık 182 milyon lira) ‘altın kart’ satacak. Trump’a göre kart, oturum izni ve vatandaşlık için bir ilk adım olacak.

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Yeşil kart (green card), sahiplerine ABD’de süresiz yaşama ve çalışma hakkı veriyor.

ABD’de yatırımcı göçmenler için tasarlanan vize programı ‘EB-5’ sayesinde de ülkede belirli bir miktarda yatırım yaparak ve istihdam yaratarak yeşil kart alınması mümkün.

Oval Ofis’te ABD başkanı şöyle konuştu:

“Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız ve bu size ‘yeşil kart’ ayrıcalıkları sağlayacak ayrıca vatandaşlığa da bir geçiş olacak.”

1 milyon kart hedefi

Zenginlerin bu kartı satın alarak ABD’ye geleceğini söyleyen Trump, bu kişilerin ülkelerinde çok para harcayacaklarını, çok vergi ödeyeceklerini ve çok sayıda istihdam yaratacaklarını anlattı.

Trump, programın ayrıntılarını gelecek iki hafta içinde duyuracaklarını belirtti.

Bu kartlardan 1 milyon veya daha fazlasını satabileceklerine işaret eden Trump, şu açıklamayı yaptı:

“Örneğin 1 milyon kart 5 trilyon dolar eder. 10 milyon kart satarsak toplam 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu, göreceğiz.”

Kartın tüm ülkelerdeki vatandaşlara verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya Trump, kart başvurularının ayrıntılı inceleneceği yanıtını verdi. Kartın oligarklara verilip verilmemesi hakkındaysa “Bazı Rus oligarkları tanıyorum, onlar çok iyi insanlar” dedi.

‘Harika küresel vatandaşlar’

Ticaret Bakanı Howard Lutnick de ‘EB-5’ yatırımcı vizesinin ‘saçmalık’ olduğunu ve bunun düşük fiyata yeşil kart almanın bir yolu olduğunu savundu.

EB-5 programını sona erdireceklerini söyleyen Lutnick, altın kart verilecek kişiler hakkında şöyle konuştu:

“Elbette incelemeden geçmeleri gerekecek ancak dünya standartlarında harika küresel vatandaşlar olduklarından emin olmak için Amerika’ya gelebilirler.”