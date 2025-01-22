Trump'ın ABD'de doğan bebeklere vatandaşlık verilmesini iptal eden kararnamesine dava

18 Demokrat eyalet savcısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını engelleyen başkanlık kararnamesi hakkında dava açtı.

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Trump, dün yemin edip göreve başlamıştı. Başkan aynı gece Oval Ofis’te imzaladığı kararnameyle ABD’de doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldırmıştı.

Ülkede her yıl yaklaşık 150 bin çocuk vatandaş olmayan iki ebeveynden doğuyor.

Kaliforniya, New York ve New Jersey’in de aralarında bulunduğu 18 eyaletin savcısı, kararnamenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle San Francisco ve Washington DC Federal mahkemelerine başvurdu.

Dilekçede ‘yerleşik ve uzun süredir devam eden bir anayasal ilkeyi’ ortadan kaldırmaya çalışmakla suçlanan Trump hakkında “Başkanın anayasal bir değişikliği veya usulüne uygun yürürlüğe konulmuş bir yasayı yeniden yazma veya geçersiz kılma yetkisi yoktur” dendi.

Söz konusu kararnameyle çocukların vatandaşlıkla sağlanan temel hizmetler ve federal fonlardan mahrum bırakılacağı belirtildi.

New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin, Trump’ın doğumla vatandaşlık hakkını tek taraflı sona erdirme girişiminin Anayasa’nın açık ihlali olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“Bu ülkedeki başkanların geniş yetkileri var ancak kral değiller.

Ülkemiz 150 yıldan uzun süredir aynı temel kuralı takip ediyor, bu ülkede doğan bebekler Amerikan vatandaşıdır. Bu kararname sadece yasaya bir saldırı değil, bu ulusun özüne de bir saldırıdır.”

Kararı ilk Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) mahkemeye taşımıştı.