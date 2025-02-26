Trump'ın 'Gazze vizyonu': Netanyahu'yla güneşlenmek, gece kulüpleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın yayınladığı yapay zekayla hazırlanmış videoda ‘Gazze vizyonu’ gösterildi. Gazze Şeridi eğlence şehrine dönüştürülürken Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla güneşleniyor.

Fotoğraflar: Donald Trump / Truth Social

Trump, geçtiğimiz haftalarda Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini savunmuş, Gazze planını ‘gayrimenkul anlaşması’ olarak tanımlamıştı.

79 yaşındaki siyasetçi şöyle konuşmuştu:

“Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün. ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde inşa edecek.”

‘Gazze vizyonu’

Trump bugün Truth Social hesabından yapay zekayla hazırlanmış bir video yayınladı.

Çocukların moloz yığınları içinde silahlı kişilerden kaçtığı görüntülerle başlayan video, ABD bayrağı renklerinde ‘Sıradaki ne?’ yazısıyla devam ediyor.

Ardından gelen karelerde Gazze, turistik bir tatil kentine dönüşmüş gibi gösteriliyor. Lüks arabaların ve gökdelenlerin yer aldığı sokak görüntülerinde, Trump’ın altından figürleri görünüyor.

Pek çok tabelada ‘Trump Gazze’ yazıldığı görünürken ABD başkanı dansözlerle dans ediyor. Milyarder Elon Musk’ınsa mutlu bir şekilde geleneksel yemekler yediği ve etrafa para saçtığı görünüyor.

Videonun arka planındaki İngilizce şarkıdaki ifadelerden bazıları şöyle:

Donald Trump sizi özgürleştirir

Artık tüneller de yok korku da

Trump’ın Gazze’si parlıyor, yeni bir hayat, yeni bir gelecek…

Videonun sonlarına doğru Trump ve Netanyahu yan yana şezlongda uzanıyor.

Trump’ın Gazze’yi ‘devralma planı’

Trump, Beyaz Saray’da kabul ettiği Netanyahu’yla ortak basın toplantısında ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını söylemişti.

Gazze’nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze’deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze’den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.