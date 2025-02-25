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Bakanlık 'hack'lendi: Trump'ın Musk'ın ayağını öptüğü video gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başındaki Elon Musk’ın ayağını öptüğü yapay zeka videosu İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı’nda (HUD) gösterildi.

Fotoğraf: @jstein_wapo / X

Independent’ın haberine göre bakanlığın bilgisayarları ‘hack’lendi ve Trump’ın Musk’ın ayaklarını öptüğü yapay zeka videosu bakanlık binasının tüm ekranlarından gösterildi.


19 saniyelik videoda ‘Yaşasın gerçek kral’ yazıyor. Görüntülerde ABD başkanı, milyarder Musk’ın ayaklarını öpüyor.

HUD Sözcüsü Kasey Lovett Independent’a yayınlanan videoyla ilgili şunları söyledi: “Vergi mükelleflerinin kaynaklarının başka bir israfı. İlgisi olan herkese gerekli işlem yapılacak.”

Gazeteci Maria Kabas’ın aktardığına göre video, kafeterya dahil binadaki ekranlarda beş dakika boyunca kesintisiz gösterildi.

Kabas, “Personel, videoyu nasıl durduracağını bilmediği için her kata televizyonların fişini çekmesi için birini yolladı” dedi.

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