Trump: Zelenski'ye diktatör dediğime inanamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, “(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski için hala diktatör der misiniz?” sorusuna, “Öyle mi demiştim, bunu dediğime inanamıyorum” diye yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump

Trump, Beyaz Saray’da Britanya Başbakanı Keir Starmer’la görüşmesinin ardından konuştu.

ABD başkanı, Zelenski’nin yarın ABD’de olacağını ve kendisiyle nadir metaller anlaşmasını imzalayacağını duyurdu.

Ukrayna devlet başkanıyla ilişkisine dairse şöyle konuştu:

“Muhtemelen medyanın önünde bu anlaşmayı birlikte imzalayacağız. Biz Devlet Başkan Zelenski ile çalışmak istiyoruz. Aslında bence Zelenski ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ama belki biraz hırçınlaştı.”

Geçen hafta Zelenski için ‘seçimsiz diktatör’ diyen ABD başkanı konuyla ilgili bir soru üzerine önceki sözlerinden geri adım attı.

Trump, “Öyle mi demiştim, bunu dediğime inanamıyorum” dedi.

‘Putin’in sözünü bozacağına inanmıyorum’

Ukrayna ile barış anlaşması imzalanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ne kadar güvendiği sorulduğunda Trump, şöyle konuştu:

“Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalanırsa Putin’in daha sonra yeniden bir işgal girişiminde bulunacağını sanmıyorum.

Onu uzun zamandır tanıyorum, sözünü bozacağına inanmıyorum. Anlaşma yaptığımızda geri döneceğini sanmıyorum. Anlaşmanın geçerli olacağını düşünüyorum. Hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın güvenlikleri olacak.”

Trump, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler hakkındaysa “AB ile sorunlarımız var çünkü bize gümrük tarifesi uyguluyorlar. Biz de onlara karşılıklı gümrük tarifeleri uygulayacağız” dedi.