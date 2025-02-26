Trump: Ukrayna NATO'yu unutsun

ABD Başkanı Donald Trump, “Ukrayna NATO’ya katılmayı unutsun, muhtemelen her şeyin başlamasının nedeni buydu” dedi.

Donald Trump – Emmanuel Macron görüşmesi

Trump, Beyaz Saray’daki ilk kabine toplantısının ardından konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin cuma Beyaz Saray’a geleceğini ve Ukrayna ile nadir metaller anlaşmasını imzalayacaklarını açıkladı.

ABD başkanı gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

“Zelenski cuma gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız, bu çok büyük bir anlaşma olacak.

Ukrayna için de harika bir anlaşma çünkü bizi oraya götürüyorlar ve orada çalışacağız. Bu şekilde otomatik bir güvenlik sağlanmış olacak çünkü biz oradayken kimse bizim insanlarımızla uğraşamayacak.

Biz Ukrayna’da 350 milyar dolar harcadık, Avrupa 100 milyar dolar harcadı. Onlar paralarını geri aldı, biz ie almadık. Biz almaya hakkımız olan şeyi almak istiyoruz.”

‘Ukrayna NATO’yu unutabilir’

Trump ayrıca Ukrayna’nın NATO üyeliği hakkında, “Size şunu söyleyebilirim ki (Ukrayna) NATO’ya katılmayı unutsun, muhtemelen her şeyin başlamasının nedeni buydu” dedi.

Ukrayna’nın güvenliğinin gelecekte nasıl sağlanacağı konusundaysa ABD başkanı Avrupa’yı işaret etti: “(Ukrayna’ya) Çok fazla güvenlik garantisi vermeyeceğim. Bunu Avrupa’ya yaptıracağız çünkü Avrupa onların kapı komşusu. Ukrayna ile nadir elementler açısından bir ortaklık kuracağız.”

‘AB, Amerika’yı mahvetmek için kuruldu’

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 25’lik tarifeler getireceğini hatırlatan Trump, özellikle bugüne kadar AB’den gelen arabalara gümrük vergisi uygulamadıklarını söyledi.

ABD başkanı “Bakın, dürüst olalım, Avrupa Birliği, ABD’yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar, ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar” dedi.

‘Gazze’de karar İsrail’in’

Gazetecilerin “Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması konusunda ilerleme var mı?” sorusuna ABD başkanı şöyle yanıt verdi:

“Bugün gelen dört cesedi gördüğümde hayal kırıklığına uğradım. Bu konuda ne yapacağına İsrail’in karar vermesi gerekecek. Birinci aşama sona eriyor, İsrail ne yapacağına karar vermek zorunda kalacak.”

Konuşmasında Kanada’dan bir kez daha ‘ABD’nin 51’inci eyaleti’ diye bahseden Trump, ABD savunması olmasa Kanada’nın kendini savunabilecek bir ülke olmadığını savundu.