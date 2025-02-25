Trump, Ukrayna'ya harcanan paraları istiyor: Geri almayı hak ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, “Ukrayna savaşında 300 milyar dolardan fazla para harcadık, Avrupa’ysa 100 milyar dolar harcadı. Bunu geri almayı hak ediyoruz” dedi.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu:

“Cumhurbaşkanı Macron’un, Ukrayna’da barışı sağlamanın maliyet ve yükünün sadece ABD tarafından değil, Avrupa ulusları tarafından da karşılanması konusunda hemfikir olmasından memnunum. Ayrıca Avrupa’nın, Ukrayna’nın uzun vadeli güvenliğini sağlamada merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini kabul etmesinden de memnuniyet duyuyorum.

Ukrayna savaşında 300 milyar dolardan fazla para harcadık, Avrupa’ysa 100 milyar dolar harcadı. Bunu geri almayı hak ediyoruz.”