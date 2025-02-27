Le Point: Trump, Moskova'nın Adamı

Fransız haftalık haber dergisi ‘Le Point’, kapağına ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıdı ve “Moskova’nın Adamı” manşetini attı.

Trump’ın geçmişte de Rusya için çalıştığını öne süren derginin yeni sayısı, Ukrayna, ABD ile Rusya arasında müzakere ve barış süreci devam ederken yayınlandı.

Ne olmuştu?

Trump, başkanlık kampanyası boyunca seçilirse kısa sürede Ukrayna-Rusya Savaşı’nı bitireceğini ileri sürmüştü.

ABD Başkanı, Ukrayna’nın nadir metallerini istemiş, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski buna karşı çıkmıştı. Associated Press, üst düzey üç Ukraynalı yetkilinin Kiev ve Washington’un ülkedeki nadir toprak elementlerinin geliriyle ilgili anlaştıklarını duyurmuştu.

Öte yandan Trump, Putin’in savaş istemediğini savunmuş, yakın bir zamanda görüşeceklerini açıklamıştı.

Putin’se Trump’ın kararlılığı sayesinde Avrupalı elitleri hizaya getireceğini söylemişti.