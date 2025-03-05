19 yaş altına cinsiyet değiştirme desteği: Yargı Trump'ı durdurdu

ABD’de federal yargıç, başkan Donald Trump’ın ’19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesi’yle ilgili kararnamesini tedbir kararıyla durdurdu.

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Trump, 28 Ocak’ta ‘Çocukların Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmalardan Korunması’ başlıklı kararnameyle 19 yaş altına cinsiyet değiştirme desteğini durdurmuştu.

Kararnamede ‘ülke genelinde tıp uzmanlarının geri dönüşü olmayan tıbbi müdahalelerle çocukların cinsiyetini değiştirdiği, bunun da çocukları sakatladığı ve kısırlaştığı’ öne sürülmüştü.

Maryland Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Brendan Hurson şubatta Trump’ın kararnamesini 14 günlüğüne durdurmuştu.

Hurson şimdi de kararname için ülke genelinde uzun süreli ihtiyari tedbir kararı aldı.

Tedbir esas karara kadar sürmesi bekleniyor.

Trump’ın daha önce de birçok kararı mahkemeye takılmıştı.