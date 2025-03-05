Trump'tan Hamas'a tehdit: Rehineleri hemen bırakmazsanız ölürsünüz

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’a seslenerek “Rehineleri şimdi serbest bırakın yoksa cehenneme gideceksiniz” dedi.

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5 Mart akşamı Beyaz Saray, ABD’nin Hamas’la ilk kez doğrudan görüştüğüne dair iddiaları teyit etmişti.

Söz konusu iddialar ABD’de yayın yapan Axios haber sitesinde yazılmıştı. Görüşmede İsrail-ABD çifte vatandaşı esirlerin serbest bırakılmasının konuşulduğu belirtilmiş, ancak herhangi bir mutabakat sağlanmadığı öne sürülmüştü.

Beyaz Saray sözcüsü görüşmenin olduğunu doğrulamakla beraber içeriğine dair bilgi vermemişti.

Trump Truth Social hesabından Hamas’ı ağır sözlerle tehdit etti.

Rehinelerin hemen serbest bırakılmasını talep eden ABD başkanı ‘İsrail’e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum’ diyerek şunları yazdı:

“‘Şalom Hamas’. Bu merhaba ve güle güle demek. Bunlardan birini seçebilirsiniz.

Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin, yoksa işiniz biter. Sadece hasta ve sapkın sapkın insanlar cesetleri saklar ve siz hasta ve sapkınsınız.

İsrail’e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum, dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak.

Hayatlarını mahvettiğiniz eski rehinelerle az önce görüştüm. Bu size son uyarım. Hala şansınız varken Gazze’yi terk etmenin tam zamanı. Gazze halkına da sesleniyorum. Güzel bir gelecek sizi bekliyor, ancak rehineleri tutarsanız değil. Rehineleri bırakmazsanız, ölürsünüz.

Akıllı bir kamar verin. Rehineleri şimdi serbest bırakın yoksa cehenneme gideceksiniz.”