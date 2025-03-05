ABD Hamas'la ilk kez doğrudan görüştü

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Hamas’la doğrudan görüştüğü iddialarını doğruladı.

Saray Sözcüsü Karoline Leavitt. Fotoğraf: AA

Leavitt, ‘ABD’nin Hamas’ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için’ Hamas’la doğrudan görüştüğü iddialarını doğruladı.

Söz konusu iddialar ABD’de yayın yapan Axios haber sitesinde yazılmıştı.

Haberde ABD’nin Hamas’la ilk kez doğrudan temas kurduğu, görüşmeleri ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler’in yürüttüğü yazılmıştı.

Bilgi sahibi iki kaynağın aktardığına göre görüşmede İsrail-ABD çifte vatandaşlığına sahip esirlerin serbest bırakılmasının konuşulduğu belirtilmişti. Ayrıca tüm esirlerin salıverilmesinin ve uzun vadeli bir ateşkesin de ele alınan konular arasında olduğu söylenmişti.

Haberde ayrıca görüşmelerde herhangi bir mutabakat sağlanmadığı da yazılmıştı.

Leavitt, müzakereleri yürüten özel temsilcinin Steve Witkoff olduğunu aktardı. Witkoff’un herkesle konuşma yetkisinin olduğunu ve ayrıca bu konuda İsrail’e de danışıldığını belirtti.

Sözcü “Bunlar devam eden görüşmeler, o yüzden şu an detaya girmeyeceğim. Söz konusu olan Amerikalıların hayatlarıdır” dedi.

Halihazırda Gazze’de 59 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan beşininse Amerikan vatandaşı olduğu söyleniyor.