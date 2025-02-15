Gazze ateşkesi: Kriz aşıldı, rehine takası devam

Son bir haftadır kriz yaşayan Hamas’la İsrail arasındaki rehine takası altıncı turda devam etti.

İsrailli rehineler, Kızılhaç’a teslim edildi. Fotoğraflar: AA

Filistinli örgüt 10 Şubat’ta İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütleri yerine getirmediği gerekçesiyle 15 Şubat’ta yapılması planlanan rehine takasını askıya almıştı.

İsrail’in ateşkes anlaşmasının dört maddesini ihlal ettiğini öne süren örgüt, gerekçelerini şöyle açıklamıştı: “Yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönüşleri geciktirildi. Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler, hava saldırıları ve üzerlerine açılan ateşle hedef alındı. Barınma malzemelerinin Gazze’ye girişine izin verilmedi. Tıbbı malzeme ve ilaçların Gazze’ye girişine geç izin verildi.“

Beyaz Saray’da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi öğlene kadar tüm rehineleri serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydetmiş ve “Sonra kıyamet kopsun” demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aynı açıklamayı yaparak, İsrail ordusuna Gazze Şeridi içinde ve çevresinde konuşlanma emri verildiğini duyurmuştu. Kabineden bir bakan, Hamas’tan tüm rehineleri serbest bırakmalarını talep ettiklerini söylemişti.

Hamas 13 Şubat’ta arabulucu ülkelerin ‘anlaşmanın imzalandığı gibi uygulanacağı’ taahhüdü üzerine rehine takasının devam edeceğini duyurmuştu.

Rehine takasının altıncı turu bugün krizsiz sonuçlandı.

Hamas, Rusya-İsrail vatandaşı Alexander Troufanov, Arjantin-İsrail vatandaşı Yair Horn ve ABD-İsrail vatandaşı Sagui Dekel-Chen’i Kızılhaç yetkilileri aracılığıyla İsrail ordusuna teslim etti. İsrail ordusu, rehinelerin İsrail’e ulaştığını duyurdu.

İsrail de buna karşılık hapishanelerdeki 369 Filistinliyi serbest bıraktı.

Serbest bırakılan Filistinliler, Ramallah’a ulaştı.

Söz konusu Filistinliler arasında 36’sı müebbet hapis cezası mahkum edilmiş, 333’üyse de Hamas’ın Aksa Tufanı saldırısından Gazze’de alıkonulan kişilerden oluşuyordu.

Ateşkes anlaşması

Hamas’ın elinde halen 73 rehine bulunuyor.

Ateşkesin başladığı 19 Ocak’tan beri 19 İsrail ve beş Tayland vatandaşı rehineyle 776 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre 42 günlük birinci aşamada toplam 1900’ün üzerinde Filistinliyle, 33 İsrailli rehinenin serbest bırakılması bekleniyor.