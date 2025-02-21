İsrail'den 'rehine' iddiası: Hamas bedelini ödeyecek

İsrail, Hamas’ın dün teslim ettiği dört cenazeden birinin İsrailli rehineye ait olmadığını öne sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ysa “Hamas bunun bedelini ödeyecek” dedi.

İsrailli cenazeleri dün teslim edilmişti. Fotoğraf: AA

Hamas dün Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında dört İsrailli rehineye ait cenazeyi Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e teslim etmişti.

Söz konusu cenazeler Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas’a aitti.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde “Hepsi, siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı” demişti.

Bugün yazılı açıklama yapan İsrail ordusu dört cenaze arasında Shiri Bibas’ın cenazesinin olmadığı öne sürdü. Açıklamada şöyle dendi:

“Kimlik tespit süreci sırasında, teslim alınan cesetlerden birinin Shiri Bibas’a ait olmadığı belirlendi ve başka bir esirle eşleşme bulunamadı. Bu isimsiz, kimliği belirsiz bir ceset.

Ariel ve Kfir Bibas’ın kimlikleri teşhis edildi. Hamas’ın, Shiri’yi tüm esirlerimizle birlikte evine iade etmesini talep ediyoruz.”

Görüntülü mesaj yayınlayan Netanyahu’ysa Hamas’ın İsrailli rehine yerine Gazzeli bir kadının cenazesini gönderdiğini ileri sürdü. Netanyahu “Bu olay Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasının ihlali. Hamas bunun bedelini ödeyecek” dedi.

Anlaşmaya göre dört İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat’ta (yarın) İsrail’in de bir grup Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.