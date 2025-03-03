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Yaramazlara biraz batar!

Bir ölü dört yaralı: Hamas, otobüs durağındaki bıçaklı saldırıyı kutladı

Hamas, İsrail’de bir kişinin öldüğü dört kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırıyı kutladı: “Doğal bir tepki.”

Fotoğraf: AA

Hayfa’daki bir alışveriş merkezine yakın otobüs durağında, bir kişi çevresindekilere bıçakla saldırdı. Olayda bir kişi öldü, üçü ağır dört kişi yaralandı.


İsrail polisi saldırganı olay yerinde öldürdü.

Hamas’sa saldırıyı ‘İsrail planlarına karşı doğal bir tepki’ olarak tanımladı ve kutladı.

Hamas ayrıca Batı Şeria, Kudüs ve İsrail’deki Filistinlilerden, İsrail ordusuyla mücadele etmesini istedi.

‘Fail İsrailli’

Şarku’l Avsat‘ın aktardığına göre İsrail Yayın Kurumu (IBC) saldırganın Hayfa’nın doğusundaki Shfaramro’da yaşayan 20 yaşında İsrail vatandaşı bir erkek olduğunu yazdı.

İsrail polisiyse saldırganın kısa süre önce yurt dışından dönen İsrailli bir Dürzi olduğunu aktardı.

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