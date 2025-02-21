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İran cumhurbaşkanından ABD baskısına Türkçe yanıt: Geçme namert köprüsünden…

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin ‘azami baskı’ politikasına Türkçe deyişle yanıt verdi: “Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni.”

Fotoğraf: AA

İran devlet televizyonunun haberine göre Tahran’da konuşan Pezeşkiyan, ABD’yle müzakere ihtimaline değindi. ABD’nin İran’a karşı ‘azami baskı’ politikasına işaret eden Pezeşkiyan şöyle konuştu:


Biz ‘müzakere etmeyeceğiz’ demedik en baştan müzakere istediğimizi söyledik fakat her şartta müzakere etmeyeceğiz. Yaptırım uygulayıp sonra füzeleriniz veya silahlarınız olmasın deyip sonra tekrar müzakerelerden bahsedemezler.”

Müzakerelerin saygı içinde yapılması gerektiğini belirten cumhurbaşkanı konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkçe bir şiirimiz var. Bu şekilde alıştık biz. Diyor ki: ‘Geçme namert köprüsünden bırak alsın sel seni. Yatma tilki gölgesinde bırak yesin aslan seni.’

Yani onur ve özgürlük. Eğer insan tilkinin gölgesinde de uyusa sel insanı alıp götürse de namertlerin gölgesinde durulmaz.

Tehditlerle bizi her şeyi yapmaya zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Biz insanız ve saygılı bir şekilde konuşacağız ancak baskıya boyun eğmeyeceğiz.”

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, ‘İran’a maksimum baskı’ politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini 4 Şubat’ta imzaladı.

Trump kararnameyi imzalarken bunun ‘çok sert’ bir tedbir olduğunu ve bu adımı atıp atmama konusunda kararsız kaldığını söyledi.

İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan ABD başkanı, Tahran yönetimiyle anlaşma yapmayı umduğunu belirtmişti.

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