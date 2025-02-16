İran cumhurbaşkanı uyarıya rağmen Türkçe şiir okudu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ünlü Tebrizli şair Şehriyar’ın ‘Haydar Baba’ya selam’ şiirini okurken töreni düzenleyen yetkililer tarafından uyarıldı.

Mesud Pezeşkiyan. Fotoğraf: AA

Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası’nın kapanış töreninde, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi’nin Azerbaycan Türkçesi ‘Haydar Baba’ya selam’ şiirini okudu.

Şehriyar’dan şiir okuyacağını fakat yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için karşı çıktığını söyleyen Pezeşkiyan, şu dizeleri okumaya başladı:

“Heyder Baba, igit emek itirmez Ömür geçer efsus bere bitirmez Namerd olan ömrü başa yetirmez Biz de vallah unutmarık sizleri ​Görenmesek helal edin bizleri.”

Şiiri okumaya devam ederken Pezeşkiyan’ın yanına gelen bir yetkili kendisini uyardı. Cumhurbaşkanıysa “Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz” diyerek güldü. Bunun üzerine salondakiler Pezeşkiyan’ı alkışladı.