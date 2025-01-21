İran yaptırımların kaldırılması için müzakerelere hazır

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ekonomik yaptırımların kaldırılması için müzakerelere hazır olduklarını duyurdu.

Kazım Garibabadi… Fotoğraf: Wikimedia Commons (Arşiv)

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Garibabadi, Cenevre Sözleşmesi’nin kabulünün 75’inci yıldönümü töreninde şunları söyledi:

“İran, geçmişte olduğu gibi yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere yeniden başlamak için hazır. Biz her zaman bu iradeye sahip olduk. Diğer taraflarda da bu irade olursa, görüşmeler gerçekleşecek ve sonuçlanacaktır.”

Görüşmelerin uzlaşıya varılması için uygun zemin ve fırsatların bulunduğunu belirten Garibabadi, ekonomik yaptırımların halkı olumsuz etkilediğini fakat hedeflerine ulaşmadığını öne sürdü.

İranlı yetkili, geçen günlerde Almanya, Britanya ve Fransa’yla görüşmelere atıfta bulunarak Avrupa’yla yeni bir müzakere turunun düzenlenmesi ve istişareleri sürdürme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Garibabadi “Yeni turun tarihini, birlikte yapacağımız istişareler yoluyla belirleyeceğiz ancak görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabakata varıldı” dedi.

2017’de ilk dönem başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Mayıs 2018’de ABD’nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

Nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalar sonuç vermemiş ve İran da uranyumu yüzde 60 düzeyinde zenginleştirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Aralık 2024’teki açıklamasında Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’yle görüştüğünü ve bir müzakereye başlama aşamasında olduklarını belirtmişti.