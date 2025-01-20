İran, vatandaşlarını uyardı: Suriye'ye şu anda seyahat etmeyin

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, vatandaşlarından Suriye’ye şu anda seyahat etmemesini istedi. Sözcü, Suriye yönetiminin ülkelerine getirdiği yasak kararını henüz doğrulatamadıklarını belirtti.

İsmail Bekayi. Fotoğraf: AA

Suriye Maliye Bakanlığı kararnamesiyle Rusya, İran ve İsrail’e ait malların topraklarına girişinin yasaklandığı ve bunlara el konulacağı bildirilmişti.

Yasak kararı sınır kapılarındaki tüm birimlere dağıtılmıştı.

CNBC-e‘nin haberine göre de geçici hükümet, Türkiye’den gelen ithal ürünlerde uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300’e varan oranlarda artırmıştı.

Ticaret Bakanlığı konunun yeni yönetimle yüz yüze görüşüleceğini duyurmuştu.

Bekayi, bakanlıktaki haftalık basın toplantısında ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayacak ‘tetik mekanizmasının’ başlatılması halinde İran’ın ne yapacağı sorusuna Bekayi, bu durumda ülkesinin bazı anlaşmalarda kalmasının bir anlamı olmayacağını vurguladı.

Bekayi, Suriye yönetiminin İran vatandaşlarının ülkeye girişine ve İran’dan ithalata yasak getirdiği yönündeki haberleri henüz doğrulamadıklarını söyledi.

Öte yandan sözcü, şu aşamada vatandaşlarının bu ülkeye seyahat etmesini tavsiye etmediklerini belirtti.